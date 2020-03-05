Forbes: Смена правительства в Украине может быть началом разворота в экономике

Риторика нового украинского премьера сильно отличается от позиции его предшественника.

Кабинет министров Украины пережил большие кадровые перестановки, закончив неделю политической турбулентности и тревожных переговоров последней минуты с кандидатами на министеркие должности.

Самое молодое и самое либеральное правительство в истории страны было заменено опытными чиновниками, которые уже занимали высокие должности, но не могут похвастаться сильными реформаторскими успехами. Об этом пишет Forbes, добавляя, что одно из ключевых для экономики кресло министра аграрной политики остается свободным.

Назначение нового правительства стало серьезным отходом от философии новых лиц при власти, провозглашенной президентом Владимиром Зеленским после его победы на выборах менее чем год назад. Событие также указывает на потенциальный сдвиг в экономической политике Украины. Поскольку новый председатель правительства и президент подчеркивали важность поддержки промышленности, а также на приоритетности социальных выплат. Эта позиция кардинально отличается от либеральных политических подходов предыдущего Кабинета министров.

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Зеленский сказал, что новое правительство нужно, потому что простые люди не увидели никаких улучшений в своем благосостоянии за полгода работы предшественников.

«Это было правительство новых лиц, но одних только новых лиц не достаточно. Нам нужны новые мозги и новые сердца», - пояснил Зеленский.

Украинский президент сказал, что приоритетами для новой команды будут пенсии и зарплаты, а также осуждение коррумпированных чиновников, поддержка шахтеров и сокращение зарплат для госслужащих. Повторяя утверждение Зеленского, новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что его команда изменит бюджет, чтобы увеличить социальные выплаты.

«Украинцы должны увидеть и знать, что государство их защищает», - сказал он.