Выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе не сорвано - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы фиксируем нарушения Минских договоренностей, но сказать, что они полностью не выполняются, мы не можем», - заявил он.

«Продолжается и осуществляется обмен пленными, состоялся и происходит, по крайней мере украинской стороной, отвод тяжелого вооружения. То есть, украинская сторона демонстрирует примерное выполнение Минских договоренностей, мы также видим элементы со стороны нашего врага, но это не является системой, однако мы не можем сказать, что Минские договоренности полностью сорваны», - отметил Лысенко.

«По крайней мере, начала работать политическая составляющая, созданы четыре подгруппы Трехсторонней группы, назначены ответственные лица президентом Украины, и они уже начали работать. То есть, процесс реализации Минских договоренностей продолжается», - добавил представитель АП по вопросам АТО.

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Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что режим прекращения огня на Донбассе больше не действует. По ее словам, ситуация в зоне конфликта меняется, но согласно данным НАТО, фактическое действие «Минских договоренностей» прекратилось.