Инфляция добралась и до Верховной Рады (меню депутата)

С 1 апреля у нардепов появился лишний повод жаловаться на судьбу, пишет "КП в Украине": в парламентской столовой поднялись цены. По словам официантов, обслуживающих слуг народа, стоимость депутатских обедов выросла в среднем на 20 процентов. Связывают такое подорожание с инфляцией.

- Сам я ничего не заметил, потому что обедаю там редко, - поделился с «КП» регионал Нестор Шуфрич. - Да и в последнее время совсем не до буфетов: вы же видите, какие события в Верховной Раде творятся! Но инфляция и по моему кошельку ударила. Какими бы ни были доходы, скачок цен ощущают все.

И все-таки стоит отметить, что в парламентском буфете по-прежнему тишь да благодать. Взбодриться чашкой кофе теперь обходится «на целых» 25 копеек дороже: 2,25 гривны. Откушать салат из крабовых палочек можно, заплатив всего 3 гривны вместо 2,5. А за сосиски просят и того дешевле - одну гривну за порцию. Правда, гурманам тут не разгуляться: блюда довольно безыскусные. Положение слегка исправляет заливной осетр с хреном за 22 гривны 22 копейки да индюшачьи биточки с грибами по 7 гривен за 100 граммов.

Дешевизна привлекает в столовку журналистов, аккредитованных при Раде. Их кулинарные пристрастия отличаются от депутатских. Акулы пера и телекамеры предпочитают морить червячка бутербродами с семгой и красной икрой (по 5 и 7 гривен соответственно). Кстати, именно они почему-то подорожали сильнее всего - на 2 гривны каждый…

ЧТО ПОЧЕМ

Салат «Фруктовый» 6,77

Салат «Здоровье» 2,46

Винегрет овощной 1,77

Салат из квашеной капусты с клюквой 2,76

Капуста, тушенная с шампиньонами 6,25

Картофель жареный 3,70

Рагу из свежезамороженных овощей 5,67

Омлет с докторской колбасой 5,86

Филе рыбы, жаренное с луком 9,81

Корейка жареная 13,28

Котлеты натуральные сеченые 8,10

Плов с курятиной 7,70

Блинчики «Царские» с грибами 8,07