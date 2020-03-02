В боевых частях ВСУ завершили переход на новую систему питания

В обновленном меню теперь есть более 400 наименований продуктов, из которых возможно составить ежедневный рацион военных.

В боевых частях Вооруженных сил Украины с начала марта завершился переход на новую систему питания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете.

В Минобороны заметили, что реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, которые привычны в гражданской жизни, но ранее были недоступными людям в военной форме.

Теперь по результатам регулярного мониторинга прослеживается позитивное восприятие военнослужащими введенной системы питания. В то же время, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции Объединенных сил, для приведения качества питания к уровню боевых подразделений.

В оборонном ведомстве отметили, что обеспечение армии качественным питанием является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом.