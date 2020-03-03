МВД получило материалы относительно возможной незаконной слежки в Украине за гражданами США

Ход расследования находится под особым контролем руководства МВД.

Народный депутат Украины Александр Дубинский и адвокат Татьяна Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы относительно фактов возможного слежения в Украине за гражданами США.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Указывается, что Национальная полиция Украины будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и американских чиновников государственных органов и дипломатов.

В МВД напоминают, что Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства.

Аваков заверил, что МВД будет действовать исключительно в правовом поле, совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая всю важность этой темы для украино-американских отношений.

Отмечается, что ход этого расследования находится под особым контролем руководства МВД.

Как сообщал УНИАН, 16 января Национальная полиция начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине с послом США Мари Йованович якобы осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможном незаконном слежении на территории Украины за бывшим послом Йованович.

В ведомстве подчеркнули, что Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории.

16 января в МВД сообщили, что Национальная полиция начала уголовные производства по следующим статьям Уголовного кодекса: нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, и незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о человеке, нарушение неприкосновенности частной жизни.