В "ДНР" не исключают объединения с "ЛНР"

В террористической "Донецкой народной республике" не исключают варианта объединения "ДНР" и "ЛНР", пишет РБК-Украина со ссылкой на одно из сепаратистских изданий.

"Об объединении ДНР и ЛНР, в принципе, говорить возможно. И думаю, что над этим нужно работать", - сказал "спикер народного совета ДНР" Андрей Пургин.

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