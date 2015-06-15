В "ДНР" не исключают объединения с "ЛНР"
02:12, 15 июня 2015Политика
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В террористической "ДНР" не исключают, что могут объединиться с "ЛНР".
Пургин не исключил объединения "ДНР" и "ЛНР"
В террористической "Донецкой народной республике" не исключают варианта объединения "ДНР" и "ЛНР", пишет РБК-Украина со ссылкой на одно из сепаратистских изданий.
"Об объединении ДНР и ЛНР, в принципе, говорить возможно. И думаю, что над этим нужно работать", - сказал "спикер народного совета ДНР" Андрей Пургин.
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