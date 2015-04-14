Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты демобилизованных

Закон № 259-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации и социальной защиты граждан, которые подлежат увольнению с военной службы во время особого периода или в связи с объявлением демобилизации" был принят Верховной Радой 18 марта.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, целью документа является усовершенствование некоторых законодательных положений, в частности относительно вопросов отпуска и социальных гарантий работников.

Законом установлено сохранение места работы (должности) и среднего заработка на предприятии или в учреждении за работниками, которые при прохождении военной службы получили ранения (другие повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также попали в плен или признаны без вести пропавшими.

Документом также предоставляются дополнительные гарантии социальной защиты военнослужащим, проходящим военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, относительно порядка предоставления ежегодного отпуска и установлены гарантии отсрочки от повторного призыва в течение шести месяцев в случае проведения частичной мобилизации, процедуры призыва на военную службу на тех военнообязанных, которые были уволены со службы в запас после проведения мероприятий предыдущей мобилизации. Исключением может служить их личное согласие по осуществлению такого призыва, подчеркивается в сообщении.