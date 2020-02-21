"Пошел и снялся": Арахамия рассказал об участии в "Битве экстрасенсов"

По словам политика, он хотел проверить, много ли людей смотрят эту передачу.

Председатель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия рассказал, зачем снялся в шоу «Битва экстрасенсов».

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

Читайте также"Немного стыдно перед украинцами": нардеп от "СН" признался, что в Раде занимаются "спамом"По словам политика, он хотел проверить, много ли людей, в том числе среди его друзей, смотрят эту передачу.

«Это же открытая информация, был сюжет где-то 1,5 – 2 года назад. Что меня привлекло? И ничего, любопытство. Ну, как: люди позвонили, сказали, что хотим вас пригласить в качестве гостя к этой передаче. Я никогда эту передачу не смотрел, но мне захотелось проверить, сколько людей ее на самом деле смотрят, потому что они заявили, что это второе по популярности шоу», – сказал Арахамия.

При этом он добавил, что никого не предупреждал об участии в шоу: «Пошел и снялся там в качестве гостя. А потом где-то несколько сотен моих друзей, которые никогда не признали бы, что это смотрят, говорили, что меня видели в «Битве экстрасенсов». То есть чисто для того, чтобы проверить, что они это на самом деле смотрят, я туда и пошел».

Ранее УНИАН сообщал, что Арахамия участвовал в 19 сезоне телешоу «Битва экстрасенсов».