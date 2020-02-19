Бужанский объяснил, почему не встал с места во время минуты молчания по погибшим на Майдане

По словам депутата, он скорбит по всем погибшим.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский рассказал, почему не стоял во время чествования памяти погибших участников Революции достоинства в сессионном зале парламента.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживы, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, Бужанский на заседании Верховной Рады отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания.