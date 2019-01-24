Приговор для "легитимного": как это было

Утром четверга, 24 января, коллегия судей Оболонского райсуда Киева начала оглашение приговора беглому экс-президенту Виктору Януковичу.

Напомним, экс-президента Виктора Януковича обвиняли в госизмене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. За эти противоправные действия сторона обвинения просила назначить наказание для беглеца в виде 15 лет лишения свободы.

Перед зачитыванием решения суда, около здания были предприняты повышенные меры безопасности: к нему подогнали несколько автобусов с правоохранителями, а также несколько полицейских грузовиков с зарешеченными окнами. Кроме того, несколько полицейских дежурили и в здании суда. Кроме полиции, в зал суда пришли и около 15 молодых людей спортивного телосложения, которые не стали называть своих имен, но заняли значительную часть зала судебных заседаний.

Приговор в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и трех адвокатов Януковича начал объявлять председательствующий по делу судья Владислав Девятко. Сам же Янукович, как и в предшествующих заседаниях, в оглашении приговора также не участвовал.

Судьи, без перерыва на обед, в течение дня зачитывали текст решения суда, который содержал в себе более сотни страниц. Согласно оглашаемому решению, Януковича в нем назвали ранее несудимым. Вместе с тем, виновность экс-президента считают доказанной по части госизмены пособничества в ведении агрессивной войны. При этом обвинение в адрес Януковича в сепаратизме, в частности, о призыве ввести российские войска на территорию Украины, судьи отклонили, ссылаясь на недоказанность в действиях обвиняемого состава преступления. Также Янукович по решению суда обязан уплатить в казну издержки на проведение экспертиз на сумму в 98 тыс. 561 грн. Но сможет ли экс-президент понести наказание на самом деле и какой в реальности толк от озвученного приговора получит Украина?

Как дело Януковича передавали в суд

Стоит отметить, что дело в отношении Виктора Януковича о его привлечении к уголовной ответственности открыли еще в 2014 году, практически сразу после того, как стало известно о побеге «легитимного» из Украины.

Спустя несколько дней после побега из резиденции в Межигорье 21 февраля 2014 года, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила Януковича в розыск, а после проведения им пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля, чем экс-гарант фактически подтвердил свое местонахождение в РФ, запустила процедуру его экстрадиции в Украину.

Несмотря на то, что экстрадиция между Россией и Украиной предусмотрена Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 года, выдавать его Украине не торопились с самого начала. В частности, в июне 2014 года, когда Янукович в разрез российскому законодательству, пребывал на территории России более 90 дней, в российском МИДе так и не смогли объяснить, почему Виктор Януковича, в отличие от других граждан, не выслали в Украину по истечении этого срока. «Насчет Виктора Федоровича Януковича трудно давать какие-то комментарии, поскольку человек в свое время обратился с просьбой обеспечения его личной безопасности, и такие гарантии и возможности были предоставлены», - сообщал тогда официальный представитель МИД России Александр Лукашевич. С тех пор украинские правоохранители неоднократно обращались к российским властям за объявлением Януковича в межгосударственный розыск на территории СНГ, но Россия продолжает их игнорировать и по сей день.

Схожая ситуация сложилась и с Интерполом – только в январе 2015 года стало известно, что Виктор Янукович был объявлен в международный розыск. Спустя два года, в мае 2017 года, Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича и на его старшего сына, Александра Януковича, перестает распространяться красное уведомление Интерпола (запрос о розыске и временном задержании разыскиваемого лица с возможностью экстрадиции, - УНИАН), то есть фактически они перестали быть разыскиваемыми Интерполом лицами.

Как пояснял тогда заместитель генерального прокурора Евгений Енин, решение Интерпола связано, прежде всего, с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины. «Согласно правилам Интерпола, лицо, в отношении которого не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлено в международный розыск», - говорил Енин.

А разыскивать было за что - против Виктора Януковича, согласно заявлениям тогдашнего и.о. генпрокурора Олега Махницкого, ГПУ возбудила сразу несколько уголовных дел - за превышение власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства на Майдане Незалежности в Киеве во время акций протеста, за завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализацию средств, захват государственной власти путем внесения изменений в Конституцию через Конституционный суд и призывы к захвату государственной власти, озвученные Януковичем на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 27 февраля.

Затягивали, как могли

И хоть соответствующую доказательную базу, если верить бывшему руководителю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко собрали еще в сентябре 2014 года, то есть в течении нескольких месяцев после побега экс-президента и его топ-чиновников, начать судебный процесс удалось лишь почти три года, 4 мая 2017 года. Начиная с первого подготовительного заседания, защита Януковича всячески затягивала процесс под различными предлогами. Например, сначала адвокаты пытались добиться вызова Януковича в суд и просили объявить перерыв в заседании, ссылаясь на подготовку видеоконференции с ним. В свою очередь прокуратура добилась ведения заседания суда в форме специального судебного заседания (возможности проводить заочное рассмотрение), мотивируя тем, что Янукович умышленно скрывается от правосудия на территории РФ, а потому рассмотрение в суде можно проводить и без его личного присутствия.

Позже дебаты между защитой и обвинением велись относительно того, стоит ли допускать присяжных к процессу, что также затягивало рассмотрение дела.

Изучив мнения и доводы сторон, в конечном счете, к рассмотрению дела Януковича по существу приступили лишь 26 июня 2017 года. Но суду в тот же день пришлось снова перенести заседание из-за того, что судьям потребовалось принять решение о специальном рассмотрении дела из-за неявок Януковича в зал суда, как того требует украинское законодательство.

Кроме того, не способствовало ускорению дела Януковича и неоднократная смена адвокатов обвиняемого. Например, как только суд разрешил проводить заочный процесс, от защиты Януковича отказались два адвоката, Виктор Сердюк и Игорь Федоренко, которые представляли его защиту с самого начала.

Впоследствии суду пришлось назначить государственного адвоката. После первой замены адвоката, на заседании 10 августа 2017 года, сторона обвинения в суде впервые продемонстрировала и зачитала письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину, заявив о наличии у них доказательств о его подлинности.

После этого государственный адвокат Януковича Виталий Мешечок подал ходатайство о самоотводе и вместо него был назначен другой госадвокат, Максим Герасько, но и он позднее был отстранен судом за невыполнение профессиональных обязанностей по защите – фактически Герасько также всячески затягивал рассмотрение дела. Вместо него был назначен очередной государственный адвокат, Игорь Ляшенко, но и он вскоре заявил о самоотводе, а к делу подключились три частных адвоката, среди которых Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, ранее участвовавших в заседании.

7 декабря 2017 года прокуратура подала ходатайство о допросах более 100 человек, среди которых и ряда бывших и нынешних высокопоставленных лиц, включая президента Петра Порошенко.

После этого в зале суда в течение ряда заседаний сторона обвинения допросила экс-премьера Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова, командующего ВМС Игоря Воронченко, руководителя службы аэропорта "Бельбек" Александра Кустановича, бывшего и.о. министра иностранных дел Андрея Дещицу, главу Крымского Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, спикера ВР Андрея Парубия, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, секретаря СНБО Александра Турчинова и президента Петра Порошенко, которые указали в своих показаниях на причастность Януковича к подготовке аннексии Россией Крымского полуострова.

В марте прошлого года суд приступил к допросам свидетелей защиты Януковича и спустя еще месяц перешел к стадии прений, которые также затягивались из-за неявки адвокатов Януковича. Прения и дебаты с многочисленными перерывами длились вплоть до 19 ноября прошлого года, когда Янукович должен был выступить в суде с последним словом. Так и не дождавшись его выступления – экс-президент то жаловался на «тяжелую травму», а впоследствии и вовсе не вышел на связь с судом – судьи удалились в совещательную комнату, где приступили к работе над приговором.

Приговор для политического применения

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что решение о заочном осуждении Януковича – скорее было необходимо не для практического применения, а для морального и политического значения. «Реализация правового решения, учитывая ситуацию с Россией будет зависеть исключительно от политических обстоятельств, прежде всего, от желания России пойти на уступки Украине. На сегодняшний день, очевидно, что этого в ближайшее время не произойдет», - убежден эксперт.

По его словам, также приговор смогут в дальнейшем использовать как дополнительный аргумент в делах, касающихся операции по аннексии Крыма в международных судах.

Политический аналитик Дмитрий Франчук объясняет, что хоть на данный момент Янукович не значится в списках международного розыска, в дальнейшем его возможные путешествия за рубеж могут стать довольно проблематичными, так как наличие заочного приговора дают Генеральной прокуратуре возможность повторно обратиться в Интерпол с просьбой о задержании и передаче Януковича Украине.

«В европейских странах к заочному судопроизводству относятся осторожно - к примеру, в Австрии и Германии разрешено заочное производство, но наказание незначительное - или два года, как в Австрии, или вообще отсутствует, как в Германии. Наличие обвинительного приговора фактически означает, что как только экс-президента задержат в Украине или в любой другой стране, с которой у нас есть договоры об экстрадиции и которая на это согласится, он будет арестован для исполнения наказания», - говорит Франчук.

Тем не менее, практическая польза от такого приговора в будущем все же возможна.

«Безусловно, Россия будет защищать своего друга до последнего, но для возвращения полученных коррупционным путем активов Януковича нужен судебный приговор, так как он создает дополнительные юридические основания для введения дополнительных санкций, ареста счетов и возврата средств, имущества и активов Януковича и его семьи за рубежом и в Украине», - считает аспирант Национального института стратегических исследований Денис Москалик.

По данным Госфинмониторинга, в этом случае, в Украину могут вернуть минимум $259 миллионов активов «семьи Януковича», заблокированных в ряде зарубежных стран.

Учитывая приговор, у Януковича, несмотря на совершенные им преступления, есть право ходатайствовать о своем помиловании. Но даже если ему удастся этого добиться в деле о госизмене, вину беглого экс-президента еще предстоит доказать в ряде других дел, в частности, о разгоне Майдана. И как скоро это произойдет – покажет время.

Анастасия Заремба