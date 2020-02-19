Арахамия об эскалации на Донбассе: нет достоверной информации, кто наступал

Утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине.

Глава «Слуги народа» Давид Арахамия утверждает, что надо сначала разобраться, кто конкретно наступал 18 февраля вблизи Золотого, чтобы «давать политические оценки».

Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает Эспрессо.

«Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А кто сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать», – сказал он.

Читайте такжеГермания о "независимости" боевиков от РФ: Сурков за 10 минут получил их подписи под "Минском"

Тогда журналисты уточнили, имеет ли он ввиду, что огонь могли открыть украинские бойцы.

«Конечно, понятно, с какой это стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, каковы были их действия и другое. То есть, нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслюєте», – цитирует издание слова Арахамії.

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный на Луганщине.

Оккупанты применяли ствольную артиллерию калибров 152 мм и 122 мм, 120 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.