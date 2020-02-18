В ООН обеспокоены угрозой сползания к новому насилию на Донбассе

В ООН считают, что долгожданный мир на Донбассе возможно достичь при условии достаточного уровня политической воли у сторон и добросовестных переговоров.

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло выражает обеспокоенность, что из-за отсутствия твердой политической воли у всех сторон на Донбассе может произойти сползание к новому насилию.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.

"Сегодняшние тревожные сообщения о серьезных нарушениях режима прекращения огня на линии разграничения рядом с Золотым, в том числе, как утверждается, с применением тяжелого вооружения, вызывают глубокую обеспокоенность, и является строгим напоминанием, что при отсутствии твердой политической воли существует очень реальный риск сползания назад к насилию", - заявила Дикарло.

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По ее убеждению, долгожданный мир на востоке Украины может быть достигнут, если будет существовать достаточный уровень политической воли, будут вестись добросовестные переговоры и проявляться конкретная поддержка усилий, чтобы "оружие замолчало".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.