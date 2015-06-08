Климкин: РФ преследует цель не урегулировать конфликты, а создавать новые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Читайте такжеКлимкин: ЕС недооценивает угрозу от поддержки Россией ультраправых и ультралевых движений в Европе

"Не может быть никакого обновления обычных отношений с Российской Федерацией. Не потому, что Россия не нравится, а потому что для этого нет теоретической возможности. Потому что вы имеете дело с совершенно другой Россией, чем та, которая была годы назад. С Россией, которая нарушила все политические и юридические обязательства", - сказал Павел Климкин.

Также он добавил, что в этом контексте идея о возвращении к нормальным отношениям с Россией после определенной фазы стабилизации является ошибочной. Министр убежден, что Евросоюз должен выработать единый подход во внешней политике по отношению к России, потому что на сегодняшний день такого подхода нет.

По мнению Павла Климкина, в Европе все должны понять, что Россия не заинтересована в каком-либо решении вопросов ни на Донбассе, ни вокруг Донбасса.

"Россия заинтересована лишь в дальнейшем ослаблении и дестабилизации Украины, не в решении проблем, а в создании новых, и в том, чтобы четко показать, что решить эти проблемы можно только при участии России", - сказал он.

Кроме того, Павел Климкин добавил, что Украина никогда не пойдет на компромисс в вопросе своего единства.

Также министр призвал зарубежных партнеров называть конфликт на востоке Украины своим именем российской агрессией. "Что касается терминологии, то я никогда не говорю об этом как о конфликте на Донбассе, поскольку мы имеем дело с российской агрессией - и точка. Мы должны называть вещи своими именами так, как оно есть. И не прибегать здесь к излишней политкорректности. Возможно, политкорректность имеет смысл для определенных политических дискуссий, но не в данном контексте", - подчеркнул Павел Климкин.