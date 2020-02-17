МИД вызвало "на ковер" российского дипломата из-за задержания украинских рыбаков

В Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине.

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и высказало протест из-за задержания российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Об этом говорится в обнародованном комментарии МИД.

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Согласно сообщению, 17 февраля 2020 года в Министерство иностранных дел вызвали временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и выразили протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море.

«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и международных договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа. В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь», - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились жители села Райновка Приморского района Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Прокуратура по факту захвата украинских рыбаков открыла уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.

В так называемом пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе осмотра плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы и незаконное орудие лова – статную сетку.

Подконтрольный российским оккупантам «Керченский городской суд» арестовал четверых украинцев на 10 суток.

Сегодня, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову предоставить информацию об украинских рыбаках, арестованных накануне подконтрольным Кремлю «судом» в оккупированном Крыму.