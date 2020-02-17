К работе международной следственной группы по МН17 от Офиса генпрокурора привлечены четыре специалиста

На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генпрокурора.

Сейчас к работе международной следственной группы в расследовании сбития самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. «На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генпрокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний.

В ОГП сообщили, что при принятии решений в данном уголовном производстве Офис генпрокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.