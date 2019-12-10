"Мы ошиблись": Эрнст признал ложным сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17

При этом Константин Эрнст отказывается признавать официальный отчет о трагедии.

Гендиректор российского «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.

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Такое заявление Эрнст сделал в общении с журналистом The New Yorker.

Так, в ноябре 2014 года «Первый канал» показал так называемые «сенсационные кадры»: спутниковый снимок, якобы добытый у западных спецслужб, на котором видно, что «Боинг» рейса MH17 атакует «украинский истребитель». Данный снимок очень быстро распознали как некачественный фейк.

Журналист задал Эрнсту вопрос, почему его канал показал подобное. Руководитель «Первого» признал, что это была ошибка.

«Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально», – указал он.

При этом глава «Первого канала» отказывается признавать официальный отчет о трагедии, который аргументированно связывает уничтожение MH17 с боевиками и российским оружием.

«Вы верите, что нидерландский отчет – это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален», – заявил он.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

В РФ официальный отчет о трагедии не признают. Представитель МИД России Мария Захарова в ноябре заявила, что Объединенная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, якобы «подгоняет материалы» под заданное решение.