В "Слуге народа" очень низко оценивают вероятность досрочного роспуска парламента

При этом первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко высказал мнение, что риск досрочного прекращения работы Верховной Рады всегда существует.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа», председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко очень низко оценивает вероятность досрочного роспуска парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам перед началом съезда партии, отвечая на вопрос о его оценке вероятности досрочного роспуска Верховной Рады.

«Низко оцениваю очень - в 15%», - отметил Корниенко.

На уточняющий вопрос, почему существует риск даже на такой процент, Корниенко отметил, что «всегда есть какой-то риск».

«Комета упадет, метеорит», - добавил он, шутя.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит предпосылок для роспуска парламента осенью текущего года.