Суд может продлить арест Савченко еще на три месяца

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Савченко доставили в зал суда около 10 вооруженных конвоиров. Она находится в стеклянной клетке. При этом клетку окружили полицейские таким образом, что слушателям в зале суда Савченко не видно.

В то же время Савченко выглядит бодро и, как обычно, общается с судом по-украински через переводчика.

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"Следственный комитет РФ вышел с новым ходатайством на продление ареста еще на три месяца. Старый арест истекает 30 июня, и следователи решили подсуетиться и продлить его заранее", - сказал УНИАН адвокат Илья Новиков.

Он отметил, что повторяется то же самое, «что уже было 5 раз, единственная разница, что, так как арест продлевается на срок больше года, то, по российскому закону, дело переносится в суд высшей инстанции. В данном случае - в Мосгорсуд».

«Разницы между Басманным и Мосгорсудом нет ни малейшей. Я хочу, чтобы здесь не было иллюзий», - сказал адвокат Савченко.

Поддержать Савченко прилетели из Киева ее сестра Вера, народный депутат от «Батькивщины» Иван Крулько. Также в суд прибыли сотрудники Посольства Украины и других стран, обычные россияне.

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Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более человек и в незаконном пересечении границы.

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: "Предварительное следствие завершено. Далее ознакомления по ст. 217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Потом - обвинительное заключение, предварительные слушания. Так что суд может состояться в августе". Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Речь идет о гражданах, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.