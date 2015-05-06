Московский суд продлил арест Савченко до 30 июня

19:20, 06 мая 2015
Общество
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Басманный суд Москвы продлил арест похищенной и удерживаемой в тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко до 30 июня.

REUTERS

Об этом в "Твиттере" сообщил адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.

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Посол Украины в ООН Юрий Сергеев отметил, что судебное заседание в Басманном суде по украинской пленной является вершиной правового произвола и издевательства над ней.

"Сегодняшний "суд" над Савченко - вершина правового беспредела России и издевательства над человеком, женщиной, и парламентарием с международным иммунитетом", - написал он в "Твиттере".

Напомним, что сегодня суд в Москве отказался признать иммунитет члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко, несмотря на то, что сама ПАСЕ полностью признает ее иммунитет.

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