Загороднюк заявил, что украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами

Министр подчеркнул, что контактов с Минобороны РФ нет.

Представители Министерства обороны Украины не будут встречаться с представителям российского ведомства "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Как пишут "Новости Донбасса", об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне - как министерство обороны с министерством обороны", — сказал он в разговоре с журналистами, который транслировал телеканал "Прямой".

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По словам министра, у него на конференции в Мюнхене запланированы встречи с коллегами из других стран.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Украины и РФ. Во время него Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудили освобождение пленных и подготовку к новой "нормандской" встрече.