Загороднюк рассказал, о чем договорился с министрами обороны стран Европы

На встречах обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества, противостояния гибридным угрозам и кибербезопасности, обмена разведывательной информацией.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о результатах встреч с руководителями оборонных ведомств Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.

Как сообщил Загороднюк в Facebook, сегодня он провел день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Центральными темами для обсуждений и консультаций были вопросы военно-технического сотрудничества, противостояния гибридным угрозам и кибербезопасности, обмена разведывательной информацией. Это сверхважные вопросы для оборонного ведомства Украины", - заявил он.

Министр подчеркнул, что безопасность в Азово-Черноморском регионе обсудил с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром национальной обороны Польши Мариушем Блищаком.

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"Договорились, что британцы будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков", - заявил министр.

Также Загороднюк отметил, что украинская сторона планирует расширить сотрудничество с Турцией. Так, вместе с министром Хулуси Акаром обсуждалось важное соглашение между странами, которое было заключено в ходе визита в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. "Турецкие коллеги помогут нам усовершенствовать нашу противовоздушную оборону в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange). Кроме того, планируем проводить совместные учения ВМС двух стран", - сообщил Загороднюк.

Кроме того, польская сторона выразила полную поддержку в вопросе обретения Украиной Партнерства расширенных возможностей НАТО.

Так, с министром национальной обороны этой страны Мариушем Блищаком обсуждалось дальнейшее функционирование литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Также о деятельности этого совместного подразделения говорилось во время встречи с министром охраны края Литовской Республики Раймундасом Кароблисом. "Мы представили литовцам наши планы по реформе военного образования и сержантского состава", - сообщил Загороднюк.

Литовский министр заверил в поддержке инициативы относительно присоединения Украины к программе расширенного партнерства НАТО.

Загороднюк пообщался также с министром обороны Латвии Артисом Пабрисом. "Поблагодарил за материальную и консультативно-совещательную помощь, которую эта страна предоставляет нам в наших реформах. Во время общения очертили перспективы дальнейшего сотрудничества между военными ведомствами двух стран", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Загороднюк прибыл в Брюссель для участия во встречах в рамках заседания министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).