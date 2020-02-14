"Fake news": в Кремле опровергли сообщение о встрече Зеленского и Патрушева в Омане

Песков считает, что распространение таких новостей может преследовать "какие-то провокационные цели или жажду наживы".

В Кремле опровергли сообщение о встрече президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Омане.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на просьбу УНИАН подтвердить или опровергнуть факт такой встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам: "По-русски это называется вранье, по-английски – это fake news".

По мнению Пескова, распространение таких новостей может преследовать "какие-то провокационные цели или жажду наживы".

"Это абсолютно классический пример fake news", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов программы "Схемы", во время пребывания Зеленского в Омане в эту страну также приезжал Патрушев. Как говорится в расследовании, секретарь Совбеза РФ прилетел в ночь на 8 января тем чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил Зеленского из Маската в Киев.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с Патрушевым. Она написала в Facebook, комментируя расследование: "Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили".

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Facebook, что данное расследование журналистов - "ложь от начала и до конца".

"Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - отметил он.