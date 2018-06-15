«Оранжевый» таможенник из Донецкой области жалеет, что в 2004-ом был за Ющенко

Бывший страж Донецкой таможни прошел 14 судов, доказывая незаконность своего увольнения

Недавно в Киеве было оглашено решение Высшего административного суда Украины, который отменил решения нескольких судов Донецка и Горловки, связанных с увольнением с Донбасской региональной таможни бывшего старшего инспектора таможенной стражи Вадима Лыгина.

Сегодня через суд Лыгин пытается восстановиться на службе, а также отсудить у таможни 250 тысяч гривень морального ущерба.

Свое обращение в СМИ бывший таможенник мотивирует глубоким убеждением: такая история должна быть предана огласке. Потому как, подчеркивает он, «справиться в одиночку с тем разгулом коррупции невозможно». При этом Лыгин замечает, что, начиная борьбу с таможней и прокуратурой, ставил себя и свою семью под удар. Говорит, что «на словах» тоже угрожали с ним расправиться, чего он и по сей день не исключает.

…В таможне бывший инспектор проработал 8 лет, когда грянули президентские выборы 2004 года, ставшие поворотными в его карьере и жизни. На выборах он был за Ющенко и против агитации в родной государственной структуре за Януковича.

Свое тогдашнее увольнение Лыгин считает политической расправой.

После первого увольнения Лыгин восстановился на работе через суд. Но был повторно уволен за «нарисованные» прогулы. Кроме того, его понизили на два звания в должности.

Соответствующие формулировки в трудовой книжке явно не прибавили перспектив куда-либо устроиться. Оказавшись выброшенным на улицу без средств к существованию, он все-таки решил, что справедливость есть, и стал за нее бороться.

Высший административный суд Украины (ВАСУ) в марте этого года у Лыгина был четырнадцатым. До него в течение неполных четырех лет были еще тринадцать, из которых пять – суды с прокуратурой.

На сегодняшний день Лыгин, во-первых, доказал незаконность первого увольнения, и в ВАСУ выиграл кассацию по второму увольнению.

Во-вторых, суды всех инстанций признали наложение взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии незаконным.

В-третьих, он доказал, что решения против него судов первой инстанции по кассациям о незаконном увольнении (центрально-городского суда г.Горловки и Апелляционного суда Донецкой области) выносились с нарушением норм процессуального права.

В-четвертых, обжаловал постановление прокуратуры об отказе возбуждать уголовное дело в связи с нарушением его прав. (Судья отменил постановление помощника прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, и данное дело было направлено в прокуратуру для дополнительной проверки только после третьего рассмотрения дела в суде!).

На данный момент, после решения ВАСУ, Лыгин вновь является истцом к Донбасской региональной таможне по поводу своего незаконного (повторного) увольнения.

В сдержанной, но твердой манере Лыгин подробно рассказывает о перипетиях своей тяжбы с таможней, прокуратурой и судами, подкрепляя свои утверждения копией того или иного документа, которые в собранном виде представляют собой увесистую папку.

Из рассказа В.Лыгина: «…Высший административный суд отменил решения суда первой инстанции, которые выносились с грубым нарушением норм процессуального права. В частности, было допущено, что диктофонные записи, которые были сделаны мной официально с предупреждением всех присутствующих, не приобщались к материалам дела (а они указывают на нарушения должностными лицами таможни ряда статей Уголовного Кодекса). … ВАСУ также отменил решения суда первой и апелляционной инстанции, суть которого заключалась в том, что мне было отказано в восстановлении на работе. Это было уже второе незаконное увольнение, тогда как решение о незаконности моего первого увольнения было поддержано и принято в мою пользу судами всех инстанций – от первой до кассационной. Но в таможне мне сказали: «Хоть мы не правы, но нервы тебе потреплем». … Свидетели, которые проходили по материалам дела, которых я просил представлять мои интересы в суде, т.е. давать показания, под разными предлогами были уволены с таможни. … Это уже 14-й суд, и все что происходило – указывает на предвзятое отношение, и как заявляла таможня, все это идет из-за того, что я активно поддерживал «помаранчевую» революцию, что подтверждается диктофонными записями. …На определенном этапе я понял, что работать не дадут, написал заявление и расторг трудовой договор с Донбасской региональной таможней. Однако была дана преступная команда руководителя Р. не принимать заявление по данной статье, что привело еще к нарушению двух статей Уголовного Кодекса – 172 и 173. В результате состряпали и уволили за прогулы, т.к. были изменены и подтасованы документы. Сегодня в суде было вслух признано, что в материалах дела действительно имеется два моих идентичных заявления на увольнение, но с разными резолюциями. Т.е. одно – оригинал, а второе – сфальсифицированное путем служебного подлога. Хочу акцентировать внимание на том, что прокуратура Донецкой области и прокуратура г.Донецка покрывают уголовно наказуемые деяния должностных лиц Донбасской региональной таможни - у меня есть документы, которые подтверждают данные факты. Так, мною было получено постановление помощника прокурора г.Донецка, который отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Донбасской региональной таможни, с данным постановлением я не согласился, и мною была подана жалоба в Ворошиловский районный суд г.Донецка. Однако только после третьего рассмотрения дела, судья отменил постановление помощника прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, и данное дело было направлено в прокуратуру для дополнительной проверки. Но в результате, когда из прокуратуры Донецкой области дело было передано назад в город, оно вернулось к тому же помощнику прокурора, который, я считаю, и допустил служебную халатность, за что, по большому счету, должен быть привлечен к ответственности. Постановление суда об удовлетворении моей жалобы на отказ прокуратуры возбуждать уголовное дело в отношении должностных лиц Донбасской региональной таможни вступило в силу 20.12.2007г., оригинал – в материалах дела. Данное решение прокуратура уже не обжаловала. Но само дело рассматривается тем же помощником прокурора П., то есть «все стоит на месте».

На вопрос о своих дальнейших действиях Вадим Лыгин отвечает, что понимает: в Донецкой области навести порядок довольно таки сложно, «потому что прослеживается коррупционная связь всех уровней».

В частности, он свидетельствует: «Прокуратура Донецкой области была своевременно предупреждена о готовящихся в отношении меня преступных действиях со стороны должностных лиц таможни, и она ничего не предприняла, чтобы все эти нарушения пресечь. Я считаю, что прокуратура бездействовала, т.к. существует такая связка между нею, таможней, судами, где пропадают документы, затираются или исчезают записи. Или, например когда приезжают свидетели, и в нарушении порядка - опросить их и отпустить - суд этого не делал, то есть нарушал мое право на предоставление доказательств в суде, как стороны».

Разговор с Вадимом Лыгиным вышел длинный, с подробным описанием деталей судебных разбирательств, привести которые в публикации в полном объеме не представляется возможным. В то же время бывший таможенный инспектор передал редакции папку с копиями всех документов, отображающих его историю, а также копию диска со всеми аудиозаписями, имеющими отношение к делу.

- На что Вы претендуете, в случае, если после решения ВАСУ и нового расследования первая инстанция таки признает, что Вас уволили незаконно? - Меня должны восстановит в таможне. В случае восстановления должны заплатить средний заработок за вынужденные прогулы. Я считаю, что согласно Кодексу законов о труде, после вынесения решения данная сумма должна быть удержана с руководителя предприятия, которая была организатором данных незаконных действий. Должностные лица таможни все это выполняли, а прокуратура не пресекла противоправных действий.

- Вы выставляете какие-нибудь дополнительные требования? - Да. В связи с тем, что данные действия носили целенаправленный характер, были неоднократными и указывается, что они были направлены именно в отношении меня, что привлекло к страданиям моей семьи, которая была выброшена на нищенское существование (все эти годы приходится жить на зарплату жены – школьной учительницы украинского языка и литературы), мною на основании повторности была выставлена сумма в 250 тыс.грн. морального ущерба. Я ее обосновываю полностью всеми документами, которые имеются. Сумма к Донбасской региональной таможне. Моя карьера была поставлена под удар, я потерял возможность продвижения по службе, то есть, кроме того, что я был отброшен за черту бедности, так еще и статья увольнения – за прогулы – не позволяет мне никуда устроиться.

- Теперь Ваше дело направляется в Донецкий окружной административный суд. Что Вы думаете по поводу его судебной перспективы?

- Все, о чем я говорил, имеется в материалах дела. Поэтому я думаю, что суд после возвращения дела рассмотрит его в кратчайшие сроки, предусмотренные действующим законодательством, а именно в течение двух месяцев. Думаю, что в данном случае суд уже будет учитывать и то, что даже решения Донецкого апелляционного административного суда были отменены, т.е. они не были основаны на законе. Я доказал, что закон действительно на моей стороне.

- Ваши адвокаты тоже уверены в этой позиции? У меня не было возможности нанять адвоката. Чтобы защитить себя от этого беспредела, я был вынужден поступить в Юридический институт Харьковского Национального университета внутренних дел, который успешно закончил в декабре 2007 года, и теперь являюсь дипломированным юристом. Хорошо, родственники помогли с оплатой учебы и пока не требуют возврата долга.

- За что Вы живете?

Продолжаю жить за счет жены, устроиться невозможно - статья в трудовой книжке не позволяет это сделать. Кстати, против нас был еще один суд, т.е. давление оказывалось со всех сторон: ЖЭК подавал иск на жену, как на злостного неплательщика жилищно-коммунальных платежей. Просто я, работая еще в таможне, будучи поселковым депутатом, выступал за то, чтобы квартплата соответствовала реально предоставленным услугам – за это меня люди выбрали. И этот суд – уже пятнадцатый - также принял решение не в нашу пользу. Но после двух лет разбирательства, в конечном итоге оказалось, что у нас не то, что долга нет, а есть переплата в 505 грн.! За это мне заплатили 400 грн. морального ущерба. Но желание подавать в суды и сражаться в одиночку у меня, честно говоря, уже отпало.

- Но если Вы считаете, что пострадали по политическим мотивам, то почему не искали помощи? - Искал. Я четыре раза письменно обращался в Секретариат Президента – и в общественную приемную, в том числе. Ответы были такие, что дела направляются в тот же орган, на который я жалуюсь. Возможно, закон об обращениях граждан не очень эффективен, и это приводит к его нарушению со стороны гаранта Конституции.

Получилось так, что когда кандидату в Президенты нужна была помощь, то я помогал ему стать Президентом. Но сегодня он - четыре года Президент, а я – безработный. И, как я шучу среди коллег, я оказался в ситуации, как во время Великой Отечественной войны: люди шли под великими лозунгами, а им только обещали, что будет поддержка...

- Что Вы имеете в виду?

- Президент говорил, что будет поддерживать всех, кто незаконно уволен. Так я хочу сказать, что при Президенте Ющенко меня уволили повторно за то, что я работал на него – прямо на диктофон меня обвиняли, что я работаю на будущее «помаранчевой» революции. Я, выходит, как боец той дивизии, которую кинули на танки, а потом забыли. А ты как хочешь – так и разбирайся. Помощи никакой. Представляете, поверить – и остаться без работы. Сейчас, конечно, уже жалею. Ведь то, что со мной произошло, я считаю политической расправой, меня уволили именно за то, что я его поддерживал на выборах.

- Но после решения ВАСУ у Вас снова есть шанс – поход за правдой еще не окончен. К тому же есть и интерес: все-таки 250 тысяч.

- (Пауза) …Мой сын собирал бутылки, чтобы купить себе мороженое.

Беседовала Елена Милосердова