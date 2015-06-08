Климкин убежден, что Беларусь имеет европейские перспективы
Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что Беларусь имеет европейские перспективы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.
Климкин напомнил, что Беларусь, как и Украина, имеет общую европейскую историю еще со времен средневековья, и потому Беларусь является европейской страной. “И я на 100 процентов уверен в том, что Беларусь, раньше или позже, получит свое место в Европе”, - сказал он.
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По словам Климкина, каким образом это произойдет, говорить сегодня, возможно, не актуально. “Потому что белорусское руководство играет, пытаясь воспользоваться различными выгодами из политических и экономических отношений с Россией, а с другой стороны - пытается апеллировать к Европейскому Союзу, в частности, в визовом вопросе для привлечения инвестиций”, - сказал он.
Как сказал Климкин, только модель устойчивой демократии позволит Беларуси стать европейской страной. “И здесь вопрос времени и вопрос будущего развития событий. Но также это и вопрос политики ЕС в отношении Беларуси”, - сказал он.
По словам министра, Европейский Союз в свое время упустил ряд возможностей для сотрудничества с Беларусью, “например, решение ЕС не иметь двустороннего плана действий с Беларусью”.
Климкин считает, что Евросоюз должен бы сотрудничать в Беларуси не только с неправительственными организациями, но и непосредственно с гражданами Беларуси через более эффективную визовую политику.