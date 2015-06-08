Климкин убежден, что Беларусь имеет европейские перспективы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

Климкин напомнил, что Беларусь, как и Украина, имеет общую европейскую историю еще со времен средневековья, и потому Беларусь является европейской страной. “И я на 100 процентов уверен в том, что Беларусь, раньше или позже, получит свое место в Европе”, - сказал он.

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По словам Климкина, каким образом это произойдет, говорить сегодня, возможно, не актуально. “Потому что белорусское руководство играет, пытаясь воспользоваться различными выгодами из политических и экономических отношений с Россией, а с другой стороны - пытается апеллировать к Европейскому Союзу, в частности, в визовом вопросе для привлечения инвестиций”, - сказал он.

Как сказал Климкин, только модель устойчивой демократии позволит Беларуси стать европейской страной. “И здесь вопрос времени и вопрос будущего развития событий. Но также это и вопрос политики ЕС в отношении Беларуси”, - сказал он.

По словам министра, Европейский Союз в свое время упустил ряд возможностей для сотрудничества с Беларусью, “например, решение ЕС не иметь двустороннего плана действий с Беларусью”.

Климкин считает, что Евросоюз должен бы сотрудничать в Беларуси не только с неправительственными организациями, но и непосредственно с гражданами Беларуси через более эффективную визовую политику.