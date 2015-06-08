Украина совместно с Канадой создаст собственный разведывательный спутник

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром". По данным пресс-службы, соответствующие договоренности были достигнуты по итогам конференции и выставки CANSEC, которую провела Ассоциация безопасности и оборонной промышленности Канады в Оттаве.

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"Обосновав необходимость оптического разведывательного спутника для Украины, украинская делегация достигла договоренностей о сотрудничестве с Канадой в рамках этого проекта", - говорится в сообщении.

В концерне также отметили, что помимо работы над данным проектом стороны обсудили условия углубления сотрудничества оборонно-промышленных комплексов двух стран.

Как сообщал УНИАН, в апреле "Укроборонпром" сообщил о достижении договоренностей между Украиной и Турцией об углублении сотрудничества в космической, авиационной и бронетанковой отраслях.