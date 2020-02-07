Зеленский: для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО

Во время встречи с президентом Итальянской Республики глава государства выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом Европейского Союза и Североатлантическим альянсом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой в рамках визита в Итальянскую Республику.

Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеЗеленский призвал премьера Италии закрыть незаконные "офисы" "ДНР" и "ЛНВ"

Президент Украины отметил, что сегодня открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами.

Со своей стороны, Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии, которая вносит важный вклад в развитие человеческих контактов между странами.

Также Зеленский ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей парижского саммита в "нормандском формате".

Глава государства выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.