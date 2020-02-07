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Зеленский начал визит в Италию (фото, видео)

15:50, 07 февраля 2020
Политика
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Владимир и Елена Зеленські начали визит в Италию / фото president.gov.ua

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Запланирована встреча Зеленского с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Фотографией из солнечной Италии поделилась супруга президента в сториз на своей официальной странице в Instagram.

instagram.com/olenazelenska_official/

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