Зеленский начал визит в Италию (фото, видео)

Запланирована встреча Зеленского с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской начали визит в Итальянскую Республику.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Запланирована встреча Зеленского с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Фотографией из солнечной Италии поделилась супруга президента в сториз на своей официальной странице в Instagram.