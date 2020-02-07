Зеленский начал визит в Италию (фото, видео)
15:50, 07 февраля 2020Политика
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Запланирована встреча Зеленского с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
Владимир и Елена Зеленські начали визит в Италию / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской начали визит в Итальянскую Республику.
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Об этом сообщили в Офисе президента.
Запланирована встреча Зеленского с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
Фотографией из солнечной Италии поделилась супруга президента в сториз на своей официальной странице в Instagram.
instagram.com/olenazelenska_official/
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