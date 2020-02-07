Угрозы Зеленскому: нардепа Федину повторно вызвали в ГБР

Депутату хотят вручить уведомление о подозрении.

Народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину повторно вызвали в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 года не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неприбытия, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 часов 12 февраля 2020 года для проведения процессуального действия - вручения письменного сообщения о подозрении", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в случае неявки без уважительных причин может налагаться денежное взыскание либо применяться привод.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) опубликовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались относительно рисков жизни главы государства.

Они указали на недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

"Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

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В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков.