Британский премьер и президент Франции обсудили реформирование ЕС

В ходе визитов в другие страны Дэвид Кэмерон подтвердил свои требования относительно осуществления реформ в Евросоюзе, передает DW.DE. После переговоров с французским президентом Франсуа Олландом в Париже, он выразил надежду, что ЕС является достаточно "гибким и изобретательным" для разработки совместных стратегий, чтобы сделать сообщество более успешным и более конкурентоспособным.

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Как подчеркнул Франсуа Олланд, Франция хотела бы, чтобы Великобритания осталась в ЕС. В то же время французский президент добавил, учитывая планы Лондона провести референдум по этому вопросу, важно уважать волю народа.

Глава британского правительства в настоящее время проводит ряд зарубежных визитов, продвигая свои идеи относительно реформ. После Франции в пятницу, 29 мая, он совершит визит в Берлин, где проведет консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Одно из требований Дэвида Кэмерона - ограничение социальной поддержки для мигрантов в ЕС. Кроме того, он хочет усиления в ЕС позиций стран, не являющихся членами еврозоны.