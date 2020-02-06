Стефанчук поручил Регламентному комитету выяснить ситуацию насчет человека "с оружием" в Раде
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил Регламентному комитету ВР выяснить ситуацию относительно пребывания вооруженного человека в сессионном зале парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания парламента выступил народный депутат Сергей Рудык (внефракционный), который отметил, что на странице народного депутата Украины Максима Саврасова (фракция «ЕС») в Facebook размещено фото, на котором видно, что возле президиума находится охрана с оружием».
Он обратился к руководству парламента относительно недопустимости такой ситуации.
Отметим, что на странице Саврасова действительно размещено несколько фотографий, на которых, скорее всего, охранник председателя ВР Дмитрия Разумкова, и можно предположить, что под полой пиджака у него кобура с оружием, но самого оружия не видно. Саврасов подписал фото так: «В зале ВР охранники с оружием».
Охранник находился в президиуме во время противостояния между депутатами от «Батькивщины» и «Слуги народа», он стоял в стороне, не вмешиваясь в ситуацию.
В ответ на это Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить эту ситуацию.