Стефанчук поручил Регламентному комитету выяснить ситуацию насчет человека "с оружием" в Раде

На странице одного из депутатов размещено несколько фото, на которых, скорее всего, охранник председателя ВР Дмитрия Разумкова.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил Регламентному комитету ВР выяснить ситуацию относительно пребывания вооруженного человека в сессионном зале парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания парламента выступил народный депутат Сергей Рудык (внефракционный), который отметил, что на странице народного депутата Украины Максима Саврасова (фракция «ЕС») в Facebook размещено фото, на котором видно, что возле президиума находится охрана с оружием».

Он обратился к руководству парламента относительно недопустимости такой ситуации.

Отметим, что на странице Саврасова действительно размещено несколько фотографий, на которых, скорее всего, охранник председателя ВР Дмитрия Разумкова, и можно предположить, что под полой пиджака у него кобура с оружием, но самого оружия не видно. Саврасов подписал фото так: «В зале ВР охранники с оружием».

Охранник находился в президиуме во время противостояния между депутатами от «Батькивщины» и «Слуги народа», он стоял в стороне, не вмешиваясь в ситуацию.

В ответ на это Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить эту ситуацию.