Стефанчук поручил включить трансляцию заседания ВР на улицу во время рассмотрения земельного вопроса

Возле Верховной Рады продолжается митинг сил против принятия закона о рынке земли.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поручил соответствующим службам парламента включить трансляцию пленарного заседания на улицу во время рассмотрения вопроса о продаже земли.

Читайте такжеФракция «Слуга народа» поддерживает законопроект о рынке земли - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением выступил народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко.

В настоящее время депутаты различных фракций и групп выступают с трибуны, а после этого ВР перейдет к рассмотрению законопроекта о продаже земли.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады проходит митинг политических сил против принятия закона о рынке земли. ВО “Свобода”, “Национальный корпус” и “Батькивщина” требуют от народных депутатов не принимать во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.