Стефанчук поручил включить трансляцию заседания ВР на улицу во время рассмотрения земельного вопроса
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поручил соответствующим службам парламента включить трансляцию пленарного заседания на улицу во время рассмотрения вопроса о продаже земли.
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Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением выступил народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко.
В настоящее время депутаты различных фракций и групп выступают с трибуны, а после этого ВР перейдет к рассмотрению законопроекта о продаже земли.
Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады проходит митинг политических сил против принятия закона о рынке земли. ВО “Свобода”, “Национальный корпус” и “Батькивщина” требуют от народных депутатов не принимать во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.