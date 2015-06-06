Спецпредставитель ОБСЕ в Украине уходит с должности - СМИ

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине, посол Хайди Тальявини "не будет выполнять дальше свой мандат".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на швейцарские СМИ.

О причинах отставки информации нет.

"Федеральный департамент иностранных дел (DFA) подтвердил в пятницу вечером сообщение информационного агентства SDA, озвученное швейцарским телевидением. Тальявини хочет прекратить свою деятельность в должности спецпреда ближайшее время. Однако причин или точного времени отставки департамент не уточнил", - сообщает srf.ch.

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