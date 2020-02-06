"Проблематичный для свободы мнения и СМИ": в ОБСЕ дали оценку законопроекту о медиа

Дезир предлагает уделить больше времени обсуждению этого законопроекта с представителями медиа-сообщества и журналистскими объединениями.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает проблематичным законопроект о противодействии дезинформации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Дезир отметил, что в рамках визита в Украину обсуждал законопроект о противодействии дезинформации.

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«Мы считаем, что он не является хорошим подходом к этому вопросу, и не будет эффективным, и может нанести вред свободе слова и свободе СМИ. Мы полностью понимаем необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте Украины, конфликта вокруг Украины и в Украине. Это то, чему все страны-участницы ОБСЕ, и, я думаю, все страны мира должны противодействовать. Существует много манипуляций информацией, которые становятся все более развитыми. И это может иметь очень серьезное влияние на многие аспекты социальной жизни, безопасность страны», - сказал он.

При этом Дезир отметил, что очень важно, чтобы государство и журналистское сообщество разработали стратегию противодействия различным видам дезинформации.

«Но мы обеспокоены несколькими положениями этого законопроекта», - сказал он и добавил, что выразил эту обеспокоенность сегодня министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому.

В частности, это касается того, что специальная государственная комиссия будет мониторить медиа-контент, и она имеет право устанавливать, что именно является дезинформацией, и соответственно инициировать процедуру, которая будет вести к введению санкций, и в частности, к штрафованию или блокировке СМИ в онлайн.

Также Дезир обеспокоен тем, что законопроект предусматривает уголовные обвинения и санкции (которые могут устанавливать очень значительные штрафы), а также длительные тюремные заключения.

По его убеждению, государство удивительным образом будет вмешиваться в контент и репутацию СМИ, а также деятельность журналистов.

«Именно поэтому мы считаем, что в нынешнем виде законопроект проблематичен для свободы мнения и свободы СМИ. Мы не считаем, что он будет эффективным в противодействии дезинформации, но имеет большой потенциал стать губительным для деятельности свободных медиа», - заявил Дезир.

По его мнению, нужно уделить больше времени консультациям и обсуждению этого законопроекта с представителями медиа-сообщества и журналистскими объединениями.

«Журналисты находятся на передовой в борьбе с дезинформацией, и должна быть начата другая стратегия, которая будет полагаться больше на свободную и независимую прессу. И по этой причине я считаю, что от этого законопроекта в таком виде надо отказаться», - сказал Дезир.

Как сообщал УНИАН, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.

Законопроектом предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит признаки дезинформации.

Так, за распространение дезинформации, при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, предусмотрено наложение штрафа в размере 1 тыс. минимальных зарплат (с 1 января МЗП составляет 4700 грн, соответственно – 4,7 млн грн) за каждый случай нарушения.

Распространение дезинформации при отсутствии добровольного опровержения влечет наложение штрафа в размере 2 тыс. МЗП.

Меньшие штрафы - в размере 5 МЗП или 20 МЗП предлагается применять, например, за неразмещение или несвоевременное размещение ответа относительно дезинформации по заявлению уполномоченного или непредоставление в установленный этим законом срок ответа на заявление или запрос уполномоченного.

Штрафы будут применяться исключительно судом при удовлетворении заявления уполномоченного по вопросам информации.

Предполагается, что к уголовной ответственности будут привлекать за систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных сообщений о фактах, событиях или явлениях, что представляет угрозу национальной безопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды. И в этом случае предусматривают наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85 тыс. - 170 тыс. грн) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет.

Уголовная ответственность предусмотрена за распространение дезинформации с использованием компьютерных программ, предназначенных для автоматического массового распространения информации (ботов), или специально организованной системы (группы) учетных записей или пользователей информационных услуг или средств умышленного фальсификации. Это влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За финансирование массовой дезинформации - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Повторная массовая дезинформация или организованная дезинформация, повлекшая тяжкие последствия или нанесшая материальный ущерб в крупном размере, влечет за собой заключение на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.