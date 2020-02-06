"Он в сложном состоянии": Зеленский сообщил о болезни вице-премьера Федорова (видео)

Президент пожелал чиновнику быстрого выздоровления.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров не смог быть на презентации мобильного приложения "Дія" по состоянию здоровья.

Об этом сегодня, 6 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, создание приложения, которое поможет хранить в смартфоне все необходимые документы, было очень сложным.

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"Мы работаем вместе не жалея сил, нервов, а некоторые даже, к сожалению, собственного здоровья. Поэтому сегодня с нами нет главного драйвера цифровизации нашей страны, нашего вице-премьера Михаила Федорова. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Давайте ему поаплодируем, он молодец", - подчеркнул Зеленский.

После аплодисментов он выразил надежду, что медики помогут Федорову: "Он действительно в сложном положении находится".

Что именно с чиновником произошло, президент не уточнил.

Как сообщалось ранее, 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и министр внутренних дел Арсен Аваков презентовали мобильное приложение "Дия". Благодаря ему в смартфоне можно будет хранить электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто.