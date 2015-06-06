Путин: Россия не будет аннексировать Донбасс по крымскому сценарию

Как сказал Путин в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera, «в Донецке и Луганске люди проголосовали за независимость, и там ситуация другая».

«Но самое главное, что мы все должны усвоить, – что нужно уважать всегда настроение и выбор людей. А если кто-то хочет, чтобы эти территории оставались в составе Украины, то нужно этим людям доказать, что в составе единого государства жить им будет лучше, комфортнее, надёжнее, в рамках этого государства они смогут обеспечить свою жизнь и будущее своих детей. Но убедить этих людей с помощью оружия невозможно. Эти вопросы, вопросы такого порядка, можно решить только мирным путём», - заявляет Путин.

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По его словам, «крымский сценарий связан не с позицией России, он связан с позицией людей, которые проживают в Крыму».

«Все наши действия, в том числе и действия силового характера (оккупация полуострова – УНИАН), заключались не в том, чтобы отторгнуть эту территорию от Украины, а предоставить возможность людям, которые там проживают, высказать своё мнение по поводу того, как они хотят устроить свою жизнь», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.