Зеленский уволил Дениса Шмыгаля с должности председателя Ивано-Франковской ОГА

Соответствующий указ №38/2020 от 5 февраля размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дениса Шмыгаля с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА).

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Соответствующий указ №38/2020 от 5 февраля размещен на сайте главы государства. «Уволить Шмыгаля Дениса Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий и назначала на эту должность Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Шмыгаль в должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации прекрасно зарекомендовал себя на фоне других руководителей областей, выполняя поручение правительства. «Этот человек прекрасно понимает, как работает регион, он является прекрасным менеджером. Фокус работы министерства сейчас смещается на приоритет этого года - на децентрализацию, а именно - на создание действенных громад», - добавил премьер.

Выступая с трибуны парламента, Шмыгаль заверил, что продолжит начатые Бабак реформы.