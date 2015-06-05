Порошенко перед заседанием "Большой семерки" обсудил с Обамой атаку боевиков в Марьинке

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президенты Украины и США обсудили последнее развитие ситуации на Донбассе, в частности наступление на украинские силы под Марьинкой, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

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Порошенко и Обама констатировали, что полное выполнение Минских договоренностей является залогом мирного урегулирования на Донбассе.

Собеседники согласовали позиции накануне встречи лидеров стран "Большой семерки", которая состоится 7 июня в Германии, в частности в вопросе продолжения давления на Россию, в том числе и посредством санкций для выполнения Россией и боевиками, которых она поддерживает, Минских договоренностей.

При этом Обама заверил в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также отметил лидерство президента Украины в воплощении реформ и достижение весомых результатов на этом пути.

Порошенко поблагодарил за значительную помощь в укреплении обороноспособности Украины, в частности за проведение совместных учений, и призвал к дальнейшему сотрудничеству.