Правительство анонсировало создание нового министерства

На базе Минкультуры могут создать агентство по вопросам спорта.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено. Будет создано отдельное Министерство по вопросам оккупированных территорий.

Решение об этом уже приняли в Кабмине и сообщили на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

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"Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

На базе Министерства по вопросам культуры, молодежи и спорта может появиться агентство по вопросам спорта, сейчас это вопрос еще изучают.