Заседание Совбеза ООН по поводу обострения ситуации на Донбассе (видео)

16:30, 05 июня 2015
Политика
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В Нью-Йорке сегодня, 5 июня, прошло заседание Совета безопасности ООН относительно атаки боевиков на украинских военных вблизи города Марьинка Донецкой области.

Непостоянный член Совета безопасности Литва призвала провести заседание после осложнения ситуации на Донбассе, в частности под Марьинкой.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.

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