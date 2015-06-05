Заседание Совбеза ООН по поводу обострения ситуации на Донбассе (видео)

Непостоянный член Совета безопасности Литва призвала провести заседание после осложнения ситуации на Донбассе, в частности под Марьинкой.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области российско-террористические войска начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление.