ВР отклонила законопроект о Национальной гвардии, внесенный Президентом

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона “О национальной гвардии Украины”, внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 208 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, блока Литвина и Коммунистической партии.

Также народные депутаты не поддержали предложение отправить этот законопроект на повторное первое чтение – такое предложение поддержали лишь 215 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

После таких решений законопроект считается отклоненным.

Как сообщил на сессии парламента начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александр КИХТЕНКО, данным законопроектом предусматривалось на базе внутренних войск создать новое формирование – Национальную гвардию Украины с одновременным ее выведением из системы МВД.

А.КИХТЕНКО отметил, что это формирование было бы более направленным на обеспечение национальной безопасности Украины, охрану общественного порядка, охрану законных интересов граждан Украины.

По его словам, во время подготовки данного законопроекта был изучен и учтен опыт аналогичных формирований “ведущих стран мира”, в частности, Франции, Италии, Испании, России, Турции.

А.КИХТЕНКО отметил, что выведение Гвардии из системы МВД позволяло не допустить использования национальной гвардии Украины в интересах определенных политических сил.

В то же время, председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) отметил, что комитет предложил отклонить этот законопроект как противоречащий ст. 17 Конституции Украины. По словам председателя комитета, в упомянутом проекте закона речь идет “о создании отдельной армии, фактически еще одних вооруженных сил”.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, в состав Нацгвардии предлагалось включить военные авиационные части, части спецназа, моторизованные части с тяжелой бронетехникой. Председатель комитета отметил, что это формирование “будет фактически подчинено исключительно Президенту Украины” и будет действовать по уставам Вооруженных Сил.

Он отметил, что согласно законопроекту Гвардия получала бы право блокировать любой квартал, останавливать и обыскивать любого в любое время, прекращать движение любого транспорта, в том числе, и путем применения оружия.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что при этом со стороны Верховной Рады не предусматривалось никакого контроля, а лишь возможность раз в году получать письменный отчет о деятельности за подписью командующего. Депутат считает, что это противоречит европейской практике, где силовые структуры подчинены министрам внутренних дел, обороны или юстиции.

“Если бы это был 2002 год и если бы в этом зале сидел Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО, то я точно знаю, что они бы заблокировали эту трибуну и не допустили принятия данного законопроекта”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.