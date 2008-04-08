Яценюк воспримет любого кандидата, лишь бы тот горнило прошел

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что воспримет любые кандидатуры первого заместителя и заместителя председатели Верховной Рады, которые пройдут “горнило украинского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам, комментируя возможность избрания первым заместителем председателя ВР Украины Андрея КЛЮЕВА.

Спикер отметил, что на должность первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады “необходимо избирать людей, имеющих профессиональное юридическое образование, опыт работы в парламенте, имеющие желание работать парламентариями, а не политиками”.

“Та кандидатура, которая пройдет горнило украинского парламента, будет воспринята председателем Верховной Рады”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.