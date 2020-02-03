Отчет премьер-министра Украины в парламенте должен состояться до 14 февраля - Разумков
13:46, 03 февраля 2020Политика
46 0
В пятницу во время Часа вопросов к правительству Гончарук будет выступать около 20 минут, уточнил спикер.
Алексей Гончарук / фото REUTERS
Отчет премьер-министра Украины Алексея Гончарука в парламенте должен состояться до 14 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге.
Читайте такжеГончарук анонсировал кадровые изменения в Кабмине
«Отчет промежуточный. Должен состояться до 14 февраля», - сказал он.
Разумков также отметил, что в пятницу во время Часа вопросов к правительству в парламенте будет докладывать министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и «будет около 20 минут на выступления премьер-министра».
Как сообщал УНИАН, Оржель будет выступать в пятницу по вопросам тарифов на газ и теплоснабжение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter