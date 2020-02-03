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Отчет премьер-министра Украины в парламенте должен состояться до 14 февраля - Разумков

13:46, 03 февраля 2020
Политика
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Алексей Гончарук / фото REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге.

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«Отчет промежуточный. Должен состояться до 14 февраля», - сказал он.

Разумков также отметил, что в пятницу во время Часа вопросов к правительству в парламенте будет докладывать министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и «будет около 20 минут на выступления премьер-министра».

Как сообщал УНИАН, Оржель будет выступать в пятницу по вопросам тарифов на газ и теплоснабжение.

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