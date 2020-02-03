Польша не планирует входить в "нормандский формат" - глава МИД

Польша готова продолжать поддерживать политику Украины.

Польша - не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РАР, передает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.pl.

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Кроме того, Польша не планирует войти в нормандский формат переговоров.

"Мы (Польша - ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", - заявил он.

По словам Чапутовича, пока президент Украины Владимир Зеленский говорит, что от нормандской встречи можно что-то получить, до тех пор он будет иметь поддержку со стороны Польши.

"Мы хотели бы, чтобы Украина достигла свои цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", - подчеркнул Чапутович.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что российская сторона "категорически не согласна" с заявлением о вине СССР во Второй мировой войне. Это заявление украинский лидер сделал в ходе рабочего визита в Польшу.