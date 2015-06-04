На покупку флешек для нардепов средства из госбюджета не выделялись – пресс-секретарь президента
22:16, 04 июня 2015Политика
0 0
На приобретение USB-накопителей для народных депутатов с аналитикой к ежегодному посланию президента Украины Петра Порошенко средства из государственного бюджета не были потрачены.
Флешки закупил Фонд Петра Порошенко / Геннадий Кривошея
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
«Для тех, кто критикует идею с флешками, где размещена аналитика к ежегодному посланию президента, официально сообщаю: ни одной копейки из государственного бюджета на это не потрачено. Как и полагается, флешки профинансировал Фонд Петра Порошенко», - отметил Цеголко.
Для тих, хто критикує ідею з флешками, де розміщено аналітику до Щорічного послання Президента, офіційно повідомляю: жод...Posted by Svyatoslav Tsegolko on Thursday, June 4, 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня во время регистрации на пленарном заседании Верховной Рады народным депутатам были розданы USB-накопители с национальной символикой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter