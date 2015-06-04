На покупку флешек для нардепов средства из госбюджета не выделялись – пресс-секретарь президента

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Для тех, кто критикует идею с флешками, где размещена аналитика к ежегодному посланию президента, официально сообщаю: ни одной копейки из государственного бюджета на это не потрачено. Как и полагается, флешки профинансировал Фонд Петра Порошенко», - отметил Цеголко.

Для тих, хто критикує ідею з флешками, де розміщено аналітику до Щорічного послання Президента, офіційно повідомляю: жод... Posted by Svyatoslav Tsegolko on Thursday, June 4, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня во время регистрации на пленарном заседании Верховной Рады народным депутатам были розданы USB-накопители с национальной символикой.