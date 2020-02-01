С 1 марта украинцы смогут поехать в РФ только с загранпаспортом - МВД
В Министерстве внутренних дел Украины напоминают, что с 1 марта украинцы смогут поехать в Россию только с загранпаспортом.
Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.
«С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.
«Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину за этими документами», - подчеркнули в МВД.
Такие нововведения, уверены в ведомстве, положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделоквнутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.
«Уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку», - добавили в министерстве.
Поэтому гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Госпогранслужба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.