С 1 марта украинцы смогут поехать в РФ только с загранпаспортом - МВД

С 1 марта пересекать государственную границу с РФ нельзя будет на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении.

В Министерстве внутренних дел Украины напоминают, что с 1 марта украинцы смогут поехать в Россию только с загранпаспортом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.

«С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.

«Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину за этими документами», - подчеркнули в МВД.

Такие нововведения, уверены в ведомстве, положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделоквнутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

«Уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку», - добавили в министерстве.

Поэтому гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Госпогранслужба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.