У Зеленского анонсировали законопроект о защите лиц, лишенных свободы из-за агрессии РФ

В Офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную Раду как безотлагательный законопроект «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины».

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), которое состоялось в Офисе президента.

Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете министров постоянной комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда напомнила, что министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству функции поиска без вести пропавших и создания поисковых групп.

Читайте такжеВ России заявили об отсутствии новых договоренностей с Украиной об обмене

«Проект закона «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины» проходит юридическую экспертизу в Офисе президента Украины, и в ближайшее время глава государства внесет в Верховную Раду как безотлагательный», - шла речь на встрече.

Координатор рабочей группы Николай Колесник подчеркнул важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы. «Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе», - отметил он.

Также, сообщили в пресс-службе, участники заседания обсудили проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при СБУ. Вопрос встал из-за публикации в СМИ о том, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками.

Читайте такжеДуда поддержал усилия Зеленского с целью освобождения из России пленных украинцев

«Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки по поводу поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию», - заявил представитель Службы безопасности Украины Геннадий Кузнецов. В то же время он подчеркнул, что правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже по возвращении удерживаемых граждан на подконтрольную территорию.

Кроме того, говорится в сообщении, на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. Речь идет о восстановлении документов, получении материальной помощи и тому подобное. «Участники заседания пришли к соглашению о необходимости разработки и отработки такого механизма помощи со стороны государства уже к следующему возвращению удерживаемых лиц», - сообщили в пресс-службе.