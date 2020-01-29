Обмен пленными и новые пункты пропуска: в Минске проходит встреча ТКГ

Сегодня в Минске будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами и открытие новых пунктов пропуска на Донбассе.

В Минске проходит встреча участников четырех рабочих подгрупп (по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности) Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 января на первой в 2020 году встрече в Минске украинская делегация предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Также представители Украины озвучили предложения по разведению сил на следующих трех участках на Донбассе. Украинская сторона призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ повторно провести верификацию отвода тяжелого вооружения на Донбассе.

28 января координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Тони Фриш заявил, что не ожидает чуда от переговоров гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске 29 января. По его словам, 29 января в Минске будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами и открытие новых пунктов пропуска.