Данилюк рассказал, как у Зеленского отреагировали на задержку военной помощи США

В команде президента, по словам Данилюка, возникла паника, а сам Зеленский был уверен, что произошла ошибка.

Команда президента Владимира Зеленского была шокирована решением Белого дома приостановить военную помощь Украине.

Об этом рассказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью американскому изданию The Daily Beast.

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Он рассказал о встрече, состоявшейся прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и посол США при ЕС Гордон Сондленд.

"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байденов. Вскоре после этого Болтон покинул официальную встречу", - отметил Данилюк.

Экс-секретарь СНБО утверждает, что в Белом доме ему и помощнику президента Украины Андрею Ермаку четко дали понять, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами.

По словам Данилюка, о том, что Вашингтон заморозил военную помощь Украине, он узнал из американских СМИ.

"Я был очень удивлен и шокирован. Так как за несколько дней до этого у меня была встреча с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи", - отметил экс-секретарь СНБО.

При этом он также добавил, что в команде Владимира Зеленского "возникла паника", а сам президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.

Как сообщал УНИАН, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге подтвердил, что еще в августе 2019 года военная помощь Украине была заблокирована президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.