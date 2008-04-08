Заместителя Яценюка выбирают между Клюевым, Левочкиным и Шуфричем?

Партия регионов может выдвинуть на должность первого вице-спикера члена своей фракции Андрея Клюева.

Об этом "Украинской правде"сообщил источник в Партии регионов.

По словам собеседника, на заседании президиума политсовета, в частности, обсуждались кандидатуры Клюева, а также Сергея Левочкина и Нестора Шуфрича.

"Но я думаю, что скорее всего будет Клюев", - отметил собеседник.

По его словам, после отказа Дмитрия Табачника от намерения принимать участие в досрочных выборах мэра Киева, на эту должность может быть предложена кандидатура Александры Кужель, но "дискуссия по этому поводу продолжается".

По словам другого источника в Партии регионов, изначально прозвучало семь предложений относительно кандидатуры первого вице-спикера, однако "четыре человека сразу же отказались".

Собеседник сообщил, что в случае если и другие кандидаты на эту должность откажутся, лидер Партии регионов Виктор Янукович пообещал поставить эти кандидатуры на рейтинговое голосование в рядах фракции, то есть провести праймериз.

Украинская правда