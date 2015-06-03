Россия обещает защищать свое зарубежное имущество, которое может быть арестовано по инициативе Украины

Москва будет защищать российскую собственность за рубежом в рамках правового поля. Об этом пишет ТАСС.

Комментируя возможные действия Кремля в случае, если Украина попытается арестовать российскую собственность за рубежом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это вопрос юридического характера и Россия будет действовать в рамках международного законодательства

"Это вопрос скорее из юридической плоскости, естественно, что касается юридического обеспечения, юридической защиты собственности Российской Федерации, Москва будет делать все, что необходимо в рамках, разумеется, международного законодательства", - заявил Песков.

Читайте такжеПесков о санкциях: они абсурдны и неэффективны, Россия не будет инициировать их отменуВ свою очередь, пресс-секретарь управляющего делами Виктор Хреков отметил, что Росзагрансобственность, находящаяся в ведении Управления делами президента РФ, будет защищать принадлежащую России недвижимость за рубежом.

"Будут использоваться все имеющиеся юридические механизмы, действия будут предприниматься исключительно в правовом поле", - сказал Хреков.

По словам Хрекова, подобные попытки предпринимались и ранее, поэтому действия в правовом поле Росзагрансобственности отработаны.

Пресс-секретарь управляющего делами подчеркнул, что в самой Украине объекты, принадлежащие РФ, отсутствуют.

Ка сообщал УНИАН ранее, в качестве компенсации за убытки, которые Украина понесла из-за оккупации Крыма Россией, Киев может потребовать арестовать зарубежное имущество РФ. В Минюсте отметили, что инструмент ареста имущества за рубежом очень эффективен, и на сегодняшний день в России много такого имущества в других странах.